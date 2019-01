Motor Bike Expo e CMC Motorcycle al lavoro per Genova

Motor Bike Expo è stato teatro di tante presentazioni, eventi, ma nella grande kermesse veronese ha trovato spazio anche la solidarietà, in particolare per l’iniziativa “Una Special per Genova” presentata a MBE da CMC Motorcycle.

Una Special per Genova: cos’è

Ciò che rende unica una special è l’essere costruita da persone speciali. Quelle che si sono mobilitate per gli sfollati del Ponte Morandi lo sono in modo particolare. L’officina CMC Motorcycle ha avuto l’idea di costruire una Moto Guzzi in esemplare unico da mettere all’asta per beneficenza. “Una Special per Genova” ha incontrato subito il favore del mondo della moto durante Motor Bike Expo. “La tragedia di Genova ha toccato tutti nel cuore. Una Special per Genova vuole riunire la scena custom attorno a chi ha sofferto e creare un evento che faccia rumore non di moto, ma del suo mondo”, hanno fatto sapere da CMC Motorcycle. Il Motor Bike Expo ha voluto dare il suo contributo ospitando nella cornice di Veronafiere la presentazione del progetto, che ha avuto il patrocinio di Moto Guzzi. È, infatti, una Guzzi Imola 350 la base scelta per realizzare una cafe racer slanciata e postmoderna, secondo lo stile retro-classic di CMC Motorcycle. Alla sua costruzione hanno contribuito noti marchi della componentistica, che hanno offerto le loro parti speciali per rendere la moto unica. Dainese Genova ha messo a disposizione una giacca in pelle della linea 72 e un casco AGV Legends, mentre l’azienda orologiaia genovese Spillo ha realizzato un cronografo Demon dedicato, un pezzo da collezionismo unico. La raccolta dei fondi è curata dalla ONLUS “Le Manette”, il motoclub dei Carabinieri di Genova. Chiusi i battenti su Motor Bike Expo, il capoluogo ligure sarà il palcoscenico dell’epilogo di “Una Special per Genova”. L’Imperiale sarà venduta all’asta e consegnata a Palazzo Ducale durante il mese di marzo da un rappresentante della Regione Liguria in un evento dedicato. A fare gli onori di casa saranno note personalità del mondo dello spettacolo e del calcio genovese.