Energica: arriva E2R Project, il nuovo assistente di guida

Energica Motor Company, la prima casa costruttrice al mondo di moto elettriche ad elevate prestazioni, ha dato il via a una nuova collaborazione con l’Università tedesca Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes per lo sviluppo di nuovi progetti.

Energica sbarca in Germania

Energica Motor Company è tra i fiori all’occhiello dell’innovazione Energica e fin dalla sua apertura lavora duramente per stringere relazioni con le prestigiose università internazionali per lo sviluppo delle proprie moto elettriche. In particolare, in questi giorni, la casa modenese ha stretto una collaborazione con l’Università tedesca di scienze applicate Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes per E2R Project. Di cosa si tratta? E2R Project è un assistente di guida per le moto basato su un innovativo sistema di telecamere per il rilevamento precoce dei pericoli. Questo sistema proteggere i centauri della blind spot area, permetterà di monitorare i veicoli e gli oggetti in avvicinamento e permetterà di avere una panoramica delle situazioni potenzialmente critiche. “In questi anni non ci siamo mai fermati allo status quo offerto dalla tecnologia attuale, abbiamo continuato a fare ricerca, creando nuovo know-how – ha detto Giampiero Testoni CTO Energica -. Rimanere in connessione con le università ci permette di trarre vantaggio e di lavorare con nuovi talenti, affrontando nuove sfide“. “Per noi la sicurezza è uno degli argomenti più importanti mentre si guida una moto. Ecco perché stiamo sviluppando sistemi di sensori innovativi per motocicli a Saarbrücken – hanno fatto sapere dal Team universitario E2R -. Siamo lieti di avere un partner così innovativo come Energica per questa sfida“.