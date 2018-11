EICMA 2018: Ducati, Brembo e Mivv votati come stand migliori

EICMA – Sono Ducati, Brembo e Mivv i vincitori del concorso “Visita EICMA 2018 e vota il tuo stand preferito, potrai vincere fantastici premi” il web contest che ha visto consentito ai visitatori di EICMA 2018 di premiare lo spazio più bello tra i padiglioni della Fiera di Milano.

Visita EICMA 2018 e vota il tuo stand preferito, potrai vincere fantastici premi: il concorso

Da regolamento del concorso, nato con l’intenzione di premiare il migliore allestimento delle varie marche, gli stand sono stati divisi in tre categorie, a seconda delle dimensioni: fino a 50 metri quadrati, da 51 a 199 metri quadrati e oltre i 200 metri quadrati. Le votazioni sono state possibili via web a tutti coloro che hanno acquistato un biglietto per visitare EICMA.

A vincere sono stati rispettivamente Mivv, Brembo e Ducati. La consegna dei premi è avvenuta sabato sera durante Eicmaland, il grandi party che ha chiuso Ridemood, organizzato all’Alcatraz di Milano e condotto da Alessia Ventura e il dj Vic, che ha visto salire sul palco tanti personaggi del mondo dello spettacolo, da Vittorio Brunotti a Molella, padano per i Street Clerks e Djette. A ritirare i premi il direttore marketing di Ducati, Patrizia Cianetti, per la categoria oltre 200 mq, il direttore comunicazione di Brembo, Simone Piattelli, da 51 a 199 mq, e il responsabile commerciale Italia di Mivv, Gianluca Foglia, per la sezione fino a 50 metri quadrati.

Parola ad Andrea Dell’Orto

Andrea Dell’Orto ha manifestato tutta la sua soddisfazione per la buona riuscita dell’itera manifestazione e anche del concorso: “Questo contest rappresenta idealmente un tributo al lavoro di tutti gli espositori, oltre che alle tre importanti realtà del Made in Italy che hanno raccolto la maggioranza dei voti e degli apprezzamenti del pubblico. La bellezza è di casa in EICMA qui trova la sua massima espressione e se oggi siamo il più importate evento espositivo per le due ruote è merito delle aziende che animano e riempiono questo grande contenitore di passione al mondo“.