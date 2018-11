BMW: tra presente e futuro ad EICMA 2018 [INTERVISTA]

Tante novità sono presenti da parte di BMW ad EICMA 2018, aperto da oggi a domenica 11 anche al pubblico. Abbiamo già parlato della S 1000 RR, la moto in primo piano nello stand del marchio bavarese, ma non mancano altri aggiornamenti legati al mondo Adventure ed Urban. Con anche uno sguardo al futuro, come ci racconta Salvatore Nanni, general manager BMW Motorrad Italia.

BMW ad EICMA 2018

“E’ l’occasione per condividere quelle che sono le grandi novità, frutto dell’impegno nella ricerca e sviluppo che viene promosso dalla nostra azienda – le parole del dirigente del marchio – Abbiamo portato sei anteprime mondiali, più due prodotti da pochissime settimane in concessionaria”.

Già detto della S 1000 RR, il mondo Adventure vede esposte la 1250 GS, 1250 GS Adventure e F 850 GS, mentre per l’urban mobility è presente lo scooter C 400 GT: “Ha un motore divertente e dinamico, un design elegante e la possibilità di essere connesso con lo smartphone, senza togliere le mani dal manubrio”. Chiudiamo con le R 1250 R e R 1250 RS.

Il futuro di BMW Motorrad

Dal presente al futuro, con le idee di BMW per i prossimi anni: “Vogliamo esplorare nuovi segmenti o continuare a formarne totalmente nuovi. L’evoluzione continua è un elemento fondante della nostra strategia, pertanto vedrete concretizzato questo atteggiamento strategico del nostro brand, anche nei prossimi anni“.

Quando l’elettrico potrebbe avere un ruolo chiave: “Lo sviluppo in BMW è uno dei pilastri della strategia come gruppo, sia nel lato auto che moto. Nel nostro lato nel 2014 abbiamo lanciato il C Evolution, due anni fa un nuovo concept e per noi rimane una strada importante che stiamo percorrendo. La nostra visione elettrica è focalizzata soprattutto sulla mobilità urbana”.