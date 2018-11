EICMA 2018 | Dainese porta la nuova gamma D-Air

Gruppo Dainese – Il Gruppo Dainese presenta a EICMA la terza generazione dell’airbag D-air, una linea di prodotti per uso Racing, stradale e finalmente anche per il pubblico femminile. Il marchio vicentino ha deciso di esporre anche Explorer, la collezione disegnata per l’Adventure e il Road touring. AGV presenta il nuovo casco AX9 e le inedite grafiche della linea Legends.

Dainese e le novità legate a D-air

La gamma D-air 2019 vede il debutto della terza generazione dell’airbag Dainese, migliorato nell’ergonomia e nell’efficacia. Il sacco e l’algoritmo sono progettati in maniera specifica in base alla destinazione d’uso, tenendo conto delle diverse dinamiche di attivazione e delle zone del corpo più esposte. Per l’uso in pista arriva la nuova Misano 2 D-air, tuta professionale in pelle bovina. Il sistema airbag debutta su alcuni dei prodotti Dainese più iconici per uso stradale, dalla tuta divisibile Avro D-air, alla giacca in pelle Racing 3 D-air, a Carve Master 2 D-air, capo in Gore-Tex dedicato allo sport touring. Completa la collezione la top di gamma Tuono D-air. Arrivano per la prima volta capi specifici per il pubblico femminile, come Misano 2 Lady D-air®, prima tuta professionale in pelle da donna dotata di airbag, Avro Lady D-air e la giacca Racing 3 Lady D-air. I prodotti Lady riprendono fedelmente tutte le caratteristiche dell’airbag da uomo, come il sacco, caratterizzato da microfilamenti interni e coperto da 27 brevetti.

Sono proprio i microfilamenti il tratto distintivo del sacco D-air, il cuore del sistema: una caratteristica che ne impedisce la deformazione e garantisce gonfiaggio controllato, pressione e protezione omogenea su tutta la superficie. Grazie allo studio in continuo divenire e all’analisi di oltre 2000 attivazioni, il sacco del sistema D-air è disegnato per coprire solo le aree del corpo dove la protezione è realmente necessaria, in modo tale da trovare il perfetto bilanciamento tra sicurezza ed ergonomia, assicurata da un sistema più leggero del 37% rispetto alla precedente versione. L’airbag è ora meglio integrato nei capi e totalmente invisibile, e garantisce un livello di comfort pari a quello di una giacca tradizionale.

Dainese e le altre novità portate ad EICMA

Dainese porta a EICMA anche Explorer, la nuova collezione touring nata dall’esperienza con MIT per lo sviluppo delle tute spaziali, analizzando, studiando e mappando le linee di non estensione: aree del corpo che non si comprimono né si allungano, qualunque sia il movimento. Da queste conoscenze vengono garantiti leggerezza e comfort senza paragoni. Tali capi nascono con lo scopo di proteggere pilota e passeggero dai climi più rigidi e dalle condizioni atmosferiche più avverse. Il completo Antartica rappresenta il modello di punta di Explorer e incarna i principi di protezione, comfort e stile applicati al mondo Adventure, offrendo un eccezionale isolamento dalla temperatura esterna e dagli agenti atmosferici. Ad Antartica si affianca Gran Turismo, ideato per il road touring e pensato per trascorrere lunghe giornate in sella, senza appesantire la guida grazie a una vestibilità di livello superiore. Con Explorer viene presentato AGV AX9, il nuovo casco che, assieme a Sportmodular, completa la gamma touring di AGV. AX9 nasce come casco per i lunghi viaggi e da questo mondo trae un comfort al top della categoria, interni di alta qualità e un sistema di aerazione evoluto. La calotta in fibre composite permette ad AX9 di attestarsi come uno tra i caschi più leggeri del suo segmento. Insieme alla linea touring, vanno in scena Pista GP R e Corsa R, al top della gamma racing, oltre a tutte le inedite livree dei Legends X3000 e X70.