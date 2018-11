Moto Guzzi Experience: nel 2019 arrivano anche gli itinerari differenziati

Moto Guzzi – Dopo il successo delle edizioni precedenti, torna l’appuntamento con la Moto Guzzi Experience, la coinvolgente avventura in sella alla gamma delle bicilindriche di Mandello che regala emozioni autentiche a tutti i motociclisti amanti dell’esperienza on the road, della natura, della scoperta del territorio e dell’amicizia che si crea tra compagni di avventura.

Moto Guzzi: l’evento

Dopo il grande successo registrato nelle prime edizioni, che si sono svolte in Sardegna, sulle Dolomiti del Trentino e in Toscana, per il 2019 si amplia notevolmente l’offerta targata Moto Guzzi Experience. Il nuovo calendario di appuntamenti si protrarrà per nove mesi a partire da marzo 2019, con nuove destinazioni, anche al di fuori dei confini italiani. Sarà ancora più vasta la proposta di paesaggi e strade straordinarie sulle quali gustare il piacere di guidare le motociclette della gamma Moto Guzzi. Un’altra grande novità per quest’anno è rappresentata dalla differente tipologia e durata dei tour: si potrà scegliere tra viaggi più brevi, della durata di quattro giorni, ed escursioni di una settimana, fino a esperienze più avventurose e trascorrere fino a dieci giorni in sella alle Moto Guzzi. È confermata la speciale formula all inclusive, uno dei tanti motivi del successo di Moto Guzzi Experience: il pacchetto turistico comprende il trattamento in pensione completa con pranzi lungo i tragitti e cene presso le location individuate, l’utilizzo delle moto, il carburante, e ogni tipo di assistenza lungo il viaggio.

In ogni tappa della Moto Guzzi Experience i partecipanti hanno l’opportunità di godere dell’intera gamma di modelli Moto Guzzi: la best seller V7 III nel suo ricco ventaglio di versioni; la rinnovata V9 dallo spirito autenticamente custom e dalla doppia anima; la ribelle Audace, muscle bike dalle potenti prestazioni; la lussuosa Eldorado, sontuosa e tecnologicamente di avanguardia; l’ammiraglia California Touring, ineguagliabile per comfort e classe; la possente MGX-21, la bagger di Mandello che rappresenta l’anticonformista bandiera tecnologica di Moto Guzzi. Modelli ai quali si aggiungerà, nel 2019, l’attesissima Moto Guzzi V85 TT. La Moto Guzzi Experience non si rivolge soltanto ai fedeli Guzzisti di The Clan – la comunità ufficiale Moto Guzzi che riserva ai suoi membri vantaggi esclusivi, che ha di recente superato i 30.000 iscritti – ma è aperta a tutti i motociclisti desiderosi di avvicinarsi all’universo dell’Aquila di Mandello. Il pre-booking per le tappe della Moto Guzzi Experience 2019 prenderà il via in occasione del salone internazionale della moto EICMA 2018, in programma a Fiera Milano-Rho dall’8 all’11 novembre prossimi: presso l’area Moto Guzzi allestita al padiglione 9.