Ape Piaggio e Deus danno vita a The Ganzo

The Ganzo – Dall’unione delle linee tradizionali e inconfondibili di Ape Piaggio e dallo stile di Deus, è nato The Ganzo, una customizzazione che ha voluto esaltare la bellezza vintage e la funzionalità del tre ruote eppur famoso al mondo trasformandolo nel punto d’assistenza mobile dal fascino senza tempo.

The Ganzo: cos’è

The Ganzo evoca l’esclamazione toscana che già suscitava nei pressi di Pontedera dove, dopo essere stato personalizzato con lettering dipinti a mano, scorrazzava intorno al Museo Piaggio per realizzare il video lancio. Nasce per essere protagonista delle tappe Deus Cyclewine, l’evento eno-sportivo dedicato agli amanti delle bici d’epoca e non solo. Realizzato in luoghi unici e nelle cantine più importanti al mondo, il Deus Cyclewine ha esordito nella rinomata Cantina che produce il Sassicaia per proseguire nella Tenuta più grande del Veneto, Borgoluce. The Ganzo ha accompagnato lungo il percorso i partecipanti e i loro mezzi, mostrando stile e versatilità sorprendenti. La base di partenza è l’Ape Classic 450 cc 4 Tempi, 2 valvole Diesel che Deus ha trasformato ricostruendo la parte del cassone, allungandolo di 90 cm, dotandolo di un pianale in legno con supporti rapidi per trasporto bici, e ricavando un gavone porta attrezzi. All’interno spiccano i sedili color sangue di piccione, colore tipico delle macchine sportive anni ’60, anche la plancia è stata completamente sostituita con strumentazione d’auto d’epoca.

La parte frontale della cabina è stata ripulita e riportata all’essenzialità dell’Ape Classic del ’62 di cui il nostro The Ganzo sfoggia il mono faro centrale e il parafango. Non mancano i dettagli “ganzi” come l’ammortizzatore anteriore rosso racing. Il lavoro di customizzazione ha ispirato la realizzazione di pezzi classici dell’iconografia dell’abbigliamento da lavoro, che hanno dato vita alla capsule collection Deus Cycleworks+Ape, disponibile al Deus Store di Milano e online sul sito web ape.deuscustoms.com. La collezione in limited edition è stata creata in denim grezzo con personalizzazioni in stile garage, grazie a patch Deus e Ape applicate sulla tuta da lavoroe sulla workshop shirt. Non potevano mancare t-shirt e cappellino, pezzi iconici nelle collezioni Deus. Il Dad Cap rievoca lo stile degli autentici “piloti” Ape del passato mentre la t-shirt ha una grafica essenziale che racconta la sinergia dei due Brand. Il Tool Box in acciaio disegnato a mano, è l’accessorio che completa la proposta garage offrendo un autentico kit da meccanico.