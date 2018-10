Yamaha Motor Filiale Italia vince il Green Prix 2018

Yamaha Motor Filiale Italia ha vinto il Green Prix 2018, in occasione dell’ottava edizione di No Smog Mobility. L’evento, che si è svolto a Palermo, ha assegnato il riconoscimento alla Casa dei tre diapason per la grande attenzione dimostrata nei confronti del rispetto dell’ambiente. In particolare, l’award è stato consegnato per il progetto Treecity, lanciato ad aprile e sviluppato in collaborazione con il Comune di Milano.

Il piccolo bosco firmato Yamaha

Per ogni scooter Tricity venduto, è stato donato un albero alla città meneghina. Il piccolo bosco firmato Yamaha, in una zona in via di riqualificazione, nascerà dopo la piantumazione che avverrà il prossimo novembre. Un albero di grandezza media produce circa quattro chili e mezzo di ossigeno in un giorno e grazie allo scambio gassoso neutralizza sostanze dannose e contribuisce a depurare l’aria. “Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo premio. Per noi è la testimonianza che stiamo lavorando nella giusta direzione e Treecity è solo la prima di una serie di iniziative che svilupperemo e che rientrano nella nostra Corporate Social Responsability. Essere in strada per Yamaha vuol dire non solo offrire prodotti che possano soddisfare ogni esigenza e che alimentino la passione dei nostri clienti, ma anche e più in generale essere vicini alle persone. L’approccio etico è per noi imprescindibile: sappiamo bene che vi è sostenibilità solo quando tutti gli attori in gioco vincono, siano essi clienti, ambiente o business partner“, ha dichiarato Andrea Colombi, country manager Yamaha Motor in Italia. La due giorni siciliana è la manifestazione dedicata alla mobilità sostenibile e il Green Prix mira, ogni anno, ad assegnare i premi per le migliori idee e soluzioni eco sostenibili nel mondo automotive. La vincita consiste in alberi che verranno piantati, accanto ai 90 già presenti e frutto delle edizioni precedenti, nel “Bosco di No Smog Mobility” della cittadella universitaria. Anche Yamaha Motor sarà dunque protagonista dell’ampiamente “verde” nella città di Palermo.