Scorpion Exo: quattro nuovi modelli per confermare una crescita da record

Scorpion Exo – Dopo un anno di grande crescita (addirittura + 15% con 32.500 caschi venduti nell’anno commerciale) Scorpion Exo rilancia la sfida nel settore casco lanciando quattro modelli nuovi: Scorpion Exo R1 Air, Scorpion Exo-Tech, Scorpion VX-16 Air e Scorpion Belfast Carbon. Una tale crescita è dovuta anche alla capacità di Scorpion Exo di saper sfruttare la latenza della concorrenza, fornendo un efficace servizio di post vendita.

Scorpion Exo R1 Air: le caratteristiche

Exo R1 Air è il nuovissimo casco racing dedicato da scorpion sports a tutti coloro che amano la velocità., caratterizzato da un design totalmente nuovo, nuove funzionalità e un peso decisamente contenuto ne fanno il miglior casco racing mai prodotto da Scorpion Sports. La calotta del è realizzata in Ultra-TCT ed è in grado di offrire una protezione senza eguali. Estremamente leggera, consente in caso di impatto un notevole assorbimento dell’energia grazie alla sua capacità di deformarsi progressivamente. Testata a lungo in galleria del vento, ha una forma aerodinamica che garantisce grande stabilità anche alle altissime velocità che si raggiungono nelle competizioni ai più alti livelli come Moto GP e Superbike. Rispetto ai modelli precedneti gli inetrni sono più morbidi dando una sensazione generale di comfort maggiore. Come tantissimi altri prodotti del catalogo Scorpion Sports, Exo R1 Air è dotato del sistema Air Fit che permette di gonfiare e sgonfiare i cuscini interni per una calzabilità senza paragoni mentre, grazie alla profilatura interna KwikFit, sarà possibile mettere e togliere agilmente i modelli di occhiali più diffusi.

Grazie al meccanismo Ellip-Tec, la visiera può essere sostituita facilmente e senza l’utilizzo di utensili. Dotato di molle molto potenti, il sistema garantisce un serraggio totalmente ermetico e più silenzioso lungo la guarnizione per una esperienza di guida fluida e priva di distrazioni. La visiera, inoltre, ha un meccanismo di blocco centrale che consente una chiusura e un’apertura facile e sicura e offre una visione verticale assai ampia e migliorata rispetto al suo predecessore EXO-2000 Evo Air. Poiché il casco Exo R1 Air è un prodotto pensato soprattutto per un uso racing, la visiera 2D naturalmente ha i supporti per il tear-off. Alla visiera trasparente, lo Exo R1 Air abbina anche una visiera “Dark Smoke” di serie mentre il sistema Pinlock 100% MaxVision potrà assicurare un’azione antiappannante al 100%. La presa d’aria superiore è di grandi dimensioni ma con un profilo basso così da sposarsi perfettamente con le curve aerodinamiche del casco. La grande quantità d’aria catturata viene riversata all’interno e poi scaricata dall’estrattore posteriore in modo da generare un carico aerodinamico (spinta verso il basso) per una guida ancora più stabile alle alte velocità. Lo EXO-R1 Air ha un sistema di chiusura ad anello “Doppia-D” in Titanio leggero e capace di garantire il più alto livello di sicurezza. Il peso è di soli 1.280 gr in taglia M (+/- 50 gr) che migliora di circa 40 gr il peso del suo predecessore, mentre i prezzi vanno dai 369,90 euro per la versione Solid ai 399 della Grafic.

Scorpion Exo-Tech: le caratteristiche

Exo-Tech non è soltanto una semplice alternativa a ciò che il mercato attualmente offre in ambito caschi modulari flip-back. Ciò che lo rende un prodotto particolare sono il suo design full-face unico, la grande visibilità offerta dall’amplissima visiera predisposta per il sistema Pinlock (disponibile di serie nella confezione), le dimensioni ridotte della calotta, la grande facilità con la quale si attiva il meccanismo di apertura della mentoniera e la grande presa d’aria superiore con molla di tensione apribile tramite un semplice tocco capace di garantire un grandissimo flusso d’aria quando il casco è in modalità full-face. Questo casco polivalente è min vendita a un prezzo che varia dai 299,90 ai 349,90 euro.

In posizione integrale, la visiera garantisce sempre una visione ampia e sicura e si alza automaticamente con l’apertura della mentoniera. La forma aerodinamica aiuta a ridurre i rumori del vento anche alle alte velocità. La calotta, inoltre, si sposa perfettamente con la mentoniera quando questa è in posizione aperta e ribaltata riducendo al minimo le fastidiose turbolenze e i vortici d’aria. Exo-Tech ha interni estraibili e lavabili in morbida schiuma 3D rivestita del tessuto anallergico, antimicrobico e traspirante KwikwickIII, sistema di cuscinetti interni KwikFit che consentono di mettere e togliere agilmente i modelli di occhiali più usati. La visiera solare interna retrattile di grandi dimensioni disegnata per dare il massimo comfort e la massima visibilità. Rende la guida più sicura quando la luce penetra troppo violentemente all’interno del casco. Grazie al suo particolare design, non arriva mai a toccare il volto e/o il profilo del naso. Le misure disponibili vanno dalla XS alla XXL, mente il peso è di 1,700 g in tg M (+/- 50 gr) per la calotta media. Sarà disponibile da marzo 2019.

Scorpion VX-16 Air: le caratteristiche

Per sostituire un bestseller come VX-15 Evo AIR, Scorpion ha puntato forte sul nuovissimo casco off-road entry level VX-16 Air con specifiche e tecnologie che superano il suo predecessore a qualsiasi livello. Più leggero, dal profilo affilato e spigoloso, più comodo, ancora più ricco negli equipaggiamenti ma il tutto proposto a un prezzo incredibilmente competitivo.

Sviluppato con la collaborazione dei migliori piloti off-road cross e enduro, il nuovo Scorpion VX-16 Air eredita la formula vincente dal suo predecessore migliorandola ulteriormente: un peso di soli 1180 g nella taglia M (con un guadagno di oltre 200 g), un campo visivo ancora più ampio, una mentoniera ridisegnata per rendere ancora più facile la respirazione durante lo sforzo, un visierino posizionato più in alto e con intagli aerodinamici super efficienti per un look ancora più aggressivo, “peak extension” di serie, nuovi guanciali interni 3D Contour che uniti al sistema di gonfiaggio Scorpion Airfit regalano un casco che ogni volta sembra essere stato modellato sul volto di chi lo indossa. Per ciò che riguarda le grafiche, VX-16 Air offre sette varianti in 19 diverse combinazioni colore. Disponibile nelle taglie che vanno dalla XS alla XXL, è in vendita ai seguenti prezzi di 139,90 euro la versione Solid e 169,90 euro la versione Grafica.

Scorpion Belfast: le caratteristiche

Ultimo ma non meno importante novità in casa Scorpion è il nuovo Belfast, il jet di casa coreana che si presenta con un carattere ancora più forte, uno stile classico e un livello di comfort altissimo per un peso inferiore a un chilogrammo. Belfast è realizzato ora in carbonio.

Il visierino solare è a scomparsa, l’effetto cuoio vintage e il rivestimento cucito a mano fanno di questa casco un riferimento anche per il mondo del café racer e custom. Insomma, si tratta di un jet dal gusto retrò con un look ineguagliabile per un piacere davvero assoluto. Disponibile nelle taglie dalla XS alla XXL, sono due le calotte, XS/L e XL/XXL. Il prezzo raccomandato al pubblico (iva compresa) è di 299,90 euro.