Deus Ex Machina: presentata la nuova collezione

Deus Ex Machina – È stata una grande festa all’insegna della musica, del gusto e ovviamente della passione per le due ruote quella che si è tenuta negli spazi di Deus Ex Machina. Il mercoledì sera milanese, infatti, è stato animato da un happening che ha radunato in via Thaon di Revel, appassionati delle moto custom o semplici appassionati.

Un aperitivo da Deus Ex Machina: l’evento

Nella sua semplicità la serata è scivolata via piacevolmente. Tante le persone accorse per l’occasione o solo per gustare un aperitivo una location molto particolare. Nelle varie sale di Deus Ex Machina hanno trovato posto le nuove linee d’abbigliamento fatte di tanta bella, jeans a non finire, ma anche t-shirt, cappellini trucker e molto altro, tutto all’insegna del custom, come le moto che fanno bella mostra di sé. Ma non è tutto. Ad allietare la serata di Jhonny Boy, band di autentico rockabilly che ha fatto cantare e ballare i presenti sule note di grandi del genere come Johnny Cash & Co.

Il momento clou della serata, però, è stato un altro. Verso le 20.30, infatti, è stato proiettato il cortometraggio “Extreanity of front view”, uno spettacolare video della durata di circa cinque minuti realizzato da Jeff Zwart e che ha visto come protagonista Ridley Harper. Durante il filmato Harper ha guidato su mezzi d’epoca prima nel deserto e successivamente tra le strade innevate a bordo di una scrambler e di una Porsche anni ottanta debitamente preparata.

Deus Ex Machina: cos’è

Deus Ex Machina è un marchio nato in Australia specializzato in motociclette, biciclette e tavole da surf. Mondi all’apparenza lontani ma accomunati da creatività e abilità costruttiva tipica di un laboratorio artigiano e da un’immancabile passione per la creazione di opere uniche, sempre originali. Le tre passioni ispiratrici del marchio danno anche vita ad una linea di abbigliamento ed accessori che si sta facendo conoscere in tutto il mondo per le particolari grafiche e la fantasia degli abbinamenti. Oggi questi laboratori del mondo Deus sono conosciuti come i “Templi dell’entusiasmo”: grandi spazi espositivi con officina, negozio e café, dove sperimentare, vedere e toccare con mano oggetti rari e pezzi speciali. L’entusiasmo di questo mondo semplice e lo spirito di appartenenza che contraddistingue gli amanti del marchio hanno riscosso grande successo a Sydney, Bali e Los Angeles. Dopo questi 3 luoghi, il 15 marzo un nuovo tempio dell’entusiasmo Deus ex Machina ha aperto i battenti nel cuore di Milano, in via Thaon di Revel 3, all’interno del primo “moto quartiere” italiano.

Nel Deus store milanese è sempre possibile trovare nuove special, moto, biciclette e sarà anche il luogo dove apprezzare alcune “icone” Deus: le moto “Greivous Angel”, “The Mono”, la “Street Tracker”, le bici Deus Cycleworks con “porta surf” e copertoni fat, le bici di ogni tipo, cittadine, da divertimento, scatto fisso custom su base Cinelli o vintage, le tavole da surf Deus, realizzate a Bali per gli appassionati dai migliori shaper mondiali. All’interno dello spazio espositivo è presente l’officina/workshop dove vengono allestite le biciclette e fatti restauri, ed è affiancato il “Deus Café”: un bar ristorante che con le sue atmosfere è diventato velocemente il punto di incontro per appassionati dei 3 mondi affini a Deus ed il cuore pulsante degli eventi che vi si possono realizzare.