20.000 Pieghe 2019 in Friuli: Arta Terme (UD) 19 – 23 Giugno

Non sono ancora svanite le sensazioni che abbiamo provato nell’edizione 2018 (partecipando con il Team Honda Italia ufficiale in sella alla stupenda CB1000R) che già l’organizzazione del Moto Club Motolampeggio e il suo presidente Daniele Alessandrini, sempre con il patrocinio della FMI, hanno preparato l’edizione 2019. Dopo aver condotto nell’edizione numero 10 di quest’anno oltre 150 partecipanti nella decima edizione del Raid Motociclistico stradale più famoso d’Italia a godere dei magnifici paesaggi delle Dolomiti, la XI edizione della 20.000 Pieghe si sposterà dal 19 al 23 giugno nel Friuli, facendo base più precisamente nel Comune di Arta Terme, in provincia di Udine, da dove partiranno le tre tappe che porteranno anche a sconfinate in Austria e in Slovenia, con la collaudata formula dei percorsi “a margherita”, per ritrovarsi poi la sera tutti insieme in compagnia a raccontare la tappa della giornata con le gambe sotto il tavolo.

Confermata anche per il 2019 la stessa modalità di svolgimento del Raid con un percorso assegnato e descritto da road book, lungo il quale sono previsti controlli orari o di transito, oltre alle prove speciali a tempo su tratti di strada definiti: una selezione fondamentale per l’assegnazione di un punteggio che conferisce alla 20.000 Pieghe il gusto della competizione turistica.

Per maggiori informazioni consultare il sito o visitare la pagina Facebook dedicata, mentre vi terremo aggiornati circa una eventuale nostra presenza, nel team Honda Italia come per la scorsa edizione, oppure in sella a chissà quale moto. L’importante è godersi il 20.000 Pieghe.

A cura di Roberto Ferrari