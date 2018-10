Moto Guzzi protagonista alla Mostra Scambio al Parco Esposizioni Novegro

Torna puntuale come ogni anno, al Parco Esposizioni Novegro, la Mostra Scambio di auto, moto e cicli d’epoca in programma dal 9 all’11 novembre 2018 e che avrà come attrazione principale una ricchissima area dedicata ai 50 anni dei bicilindrici Moto Guzzi. La Mostra, a cui aderiranno Club, Registri Storici e collezionisti, ha il patrocinio della Regione Lombardia.

Mostra Scambio di auto, moto e cicli d’epoca: fari puntati su Guzzi

Sarà Moto Guzzi la grande protagonista della prossima Mostra Scambio di Novegro. Per accogliere al meglio la casa di Mandello del Lario verrà allestito il padiglione centrale che sarà interamente dedicato ai cinquant’anni delle bicilindriche dell’aquila e che conterrà i modelli più celebri della serie V7, dalla 700 cc in su. A onor del vero l’omaggio ai bicilindrici di Mandello del Lario avviene con un anno di ritardo rispetto all’esatta ricorrenza (la prima V7 venne infatti commercializzata nel 1967), ma poco importa: quella di Novegro sarà un’occasione unica per ammirare tutte assieme le poderose bicilindriche che hanno fatto ancor più grande la storia della Moto Guzzi dalla fine degli anni Sessanta fino ad arrivare ai giorni nostri. La genesi della V7 è qualcosa di fantastico, segna un capitolo fondamentale nella storia del motociclismo e rappresenta una svolta decisiva per la Moto Guzzi. Sono passati 50 anni da quando le prime V7 sono entrate nei concessionari e forse, nessuno all’epoca poteva immaginare che quella moto con i cilindri a V trasversali potesse dar vita a tanti successivi modelli diventando un emblema nel mondo, importante tanto quanto il boxer della BMW o il V longitudinale dell’Harley-Davidson. Da allora il bicilindrico a V non è mai stato abbandonato dagli uomini di Mandello, è diventato il “marchio di fabbrica” ed è stato montato su una infinità di modelli di gran successo, apprezzati ovunque e capaci di assicurare la fedeltà e l’amore verso la Moto Guzzi. Un motore versatile e robusto, che ha equipaggiato le gran turismo come le sportive, le naked come le custom. Una ricorrenza nella ricorrenza è data poi dal fatto che alla fine del 2007 la V7 rinasceva, non come replica, ma come moto nuova, fedele alla tradizione, ma capace di guardare al futuro. Un modello che dopo 10 anni e tanti azzeccati allestimenti e sviluppi porta con orgoglio l’antica sigla e non è un caso che sia diventata negli ultimi tempi la Moto Guzzi più venduta.