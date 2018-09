X-lite: Danilo Petrucci sfoggia a Misano un casco tutto nuovo

X-lite – Il Marco Simoncelli World Circuit di Misano, in questo weekend, è la capitale del mondo delle due ruote con l’atteso appuntamento con la MotoGP che tanto potrà dire per il mondiale. Il Gran Premio San Marino e della Riviera di Rimini è anche la gara di casa di Danilo Petrucci. Una tappa da affrontare con grinta, determinazione, e un pizzico di follia, una sfida da vivere da “spiker”: un mood che Danilo mostrerà in pista grazie ad un casco speciale.

Danilo Petrucci: un nuovo casco per Misano

Petrucci, i fatti, sfoggerà un nuovo casco ispirato a Top Gear il più famoso CarShow della Tv e ora grande novità della nuova stagione tv di Spike, il canale di Viacom Italia disponibile sul 49 del Digitale Terrestre dedicato ad un pubblico prevalentemente maschile. L’inedita livrea, realizzata da Starline sul casco X-lite X-803, riprende il logo Top Gear insieme a linee e tratti decisi che richiamano il mondo dei circuiti e dell’alta velocità. Sul retro spicca The Stig in versione fumetto pronto a sfidare tutti gli avversari.

“Ogni gara è un mix di adrenalina, concentrazione ed energia, ma Misano rappresenta la sfida di casa, quella da sostenere con una carica ancora maggiore, proprio come i mitici Power Lap di The Stig. Ho guardato moltissime puntate di Top Gear, perché in ognuna ritrovo la passione per i motori e per le corse che contraddistingue la mia vita. Chissà che vedendo questo casco, The Stig non mi proponga una bella sfida”, ha dichiarato Danilo Petrucci commentando l’inedita grafica.