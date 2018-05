HJC: arriva il casco tributo a Deadpool

HJC – A pochi giorni dall’uscita del RPHA 11 Mike Wazowski, HJC lancia sul mercato un altro casco con grafiche in stile cartoon. Questa volta la casa presenta l’RPHA11 Deadpool come tributo a Deadpool 2, il film che uscito nelle sale cinematografiche il 18 maggio.

Deadpool non è il supereroe di sempre. Nonostante non ricopra il ruolo del personaggio cattivo e sveglio di X-Men, egli ha conquistato il cuore dei fans di tutto il mondo. La grafica HJC replica fedelmente le caratteristiche di Deadpool, con la trama dell’originale costume in rosso e rifiniture opache. Questa nuova grafica sarà presente sul modello RPHA11, casco di riferimento della gamma HJC. L’RPHA11 è interamente realizzato in PIM+ che assicura un peso ultra leggero della calotta e una maggiore resistenza agli urti. Ogni casco della gamma RPHA11 è fornito di visiera scura, lente Pinlock, sottogola e paranaso inseriti nella scatola, oltre alla garanzia estesa a 5 anni. Dal 1971, HJC si è specializzata esclusivamente nella produzione di caschi da moto. La combinazione tra la specializzazione della produzione e la continua innovazione hanno permesso ad HJC di ottenere importanti successi nei mercati di tutto il mondo. L’obbiettivo costante di HJC è di offrire ai motociclisti di tutto il mondo caschi di altissima qualità, con elevati livelli di performances e confort.

L’RPHA11 Deadpool è disponibile sul mercato in taglie che vanno dalla XS alla XXL, al prezzo di 599.90 euro