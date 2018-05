Yamaha Niken: aperte le prenotazioni online e il prezzo non cambia [FOTO]

Yamaha – Appassionati e curiosi di Yamaha Niken, è arrivato il vostro momento: da ieri, infatti, sono attive (ma solo online) le prenotazioni del nuovo tre ruote della casa giapponese. A conferma avvenuta il cliente riceverà tutti i dettagli sul concessionario che fornirà Niken e altre informazioni sui prossimi passi per l’acquisto e la consegna del nuovo modello.

Yamaha Niken è la prima moto di serie al mondo realizzata con la tecnologa leaning multi wheel che, grazie alle due ruote anteriori in grado di piegare, offre un’esperienza mai provata prima nella percorrenza di curva. Progettata per aprire un mondo intero di possibilità ai piloti più orientati al futuro, che stanno cercando un’esperienza di guida del tutto inedita, Niken è uno dei concetti più estremi che si siano mai visti nel mondo del motociclismo, e rappresenta l’inizio di una nuova era nel controllo del mezzo. Con questo nuovo modello Yamaha dà il via a una nuova era nella storia del motociclismo, un vera rivoluzione nella guida, che offre sensazioniuniche che porta la sportività delledue ruote in una nuova dimensione. Offre la capacità di disegnare le curve dei percorsi più tortuosi con una confidenza senza paragoni, una sensazione nuova che può essere paragonata a quella che si prova sciando, nelle curve di uno slalom. Questa nuovo esemplare di moto garantisce percezioni, guida e look diversi da tutti gli altri. Anche se è diversa da una moto, le caratteristiche di guida di Niken risultano familiari e rassicuranti ai piloti. L’avanzata ed esclusiva tecnologia Yamaha usata nel design delle due ruote anteriori “leaning” offre un’eccellente trazione, con prestazioni straordinarie in curva, e permette al pilota di Niken la possibilità di pennellare le curve dei percorsi più tormentati con una confidenza senza paragoni. E avere due ruote anteriori significa che ci sono due pneumatici e due impianti frenanti, per un livellodi aderenza eprestazioni in frenata che non ha confronti con qualsiasi altro veicolo.

Dotata dell’innovativa tecnologia leaning multi wheel, che consente un angolo di piega fino a 45 gradi, e con un design estremo che esalta il suo stile contemporaneo e unico, Niken è un esemplare di moto completamente nuovo, che fa provare sensazioni esclusive per il grip dell’anteriore, la confidenza nella guida e la frenata. Spinta da un motore a 3 cilindri da 847 CC, raffreddato a liquido, ricco di coppia, realizzato con la filosofia crossplane e alloggiato in un sofisticato telaio ibrido, Niken è dotata di un’evoluta tecnologia di gestione elettronica che offre il controllo totale del mezzo. L’acceleratore elettronico è di tipo YCC-T con tre modalità di mappatura, cruise control (che entra in azione sopra i 50 km/h), Traction Control System disinseribile (con due modalità di setting), Quick Shift System per innesti di marcia fluidi. La frizione antisaltellamento aumenta la stabilità nelle scalate. Niken è dotato di sterzo Ackermann con doppia forcella rovesciata, telaio ibrido in acciaio e alluminio con forcellone lungo in alluminio. Il faro anteriore e le luci posteriori sfruttano la tecnologia a LED, come gli indicatori di direzione integrati nei retrovisori derivati da YZF-R1. Le due ruote anteriori sono da 15 pollici con un interasse di 410 mm; la ruota posteriore è da 17 pollici. La strumentazione è compatta e tutte le informazioni sono leggibili sul display LCD. Il Serbatoio in alluminio ha un’autonomia di 18 litri. La sospensione posteriore è completamente regolabile. L’impianto frenante è composto da due all’anteriore da 265.6 mm e da freno a disco posteriore da 298 mm. A bordo è presente anche una presa da 12V.

Il prezzo varia a seconda del paese d’acquisto. In Italia è di 14.990 euro franco concessionario.