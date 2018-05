Aprilia Racers Days: anche Loris Capirossi tra le pieghe del Mugello

Aprilia – È stata una bella sorpresa per gli appassionati motociclisti che si sono ritrovati questa mattina al Mugello per l’appuntamento con gli Aprilia Racers Days. Tra loro, pronto a saltare in sella a una Aprilia RSV4, hanno trovato Loris Capirossi. Il tre volte Campione del Mondo ha condiviso con loro il box per poi girare sulla spettacolare pista toscana, spremendo il meglio dalla sua V4 Aprilia.

Alla fine, come sempre tra motociclisti, c’è stato tempo per uno scambio di impressioni: “Provare la RSV4 RF al Mugello è stata un’esperienza fantastica – ha detto Capirossi – è una moto veramente bella da guidare, il feeling è immediato e il motore ha un bel comportamento, si avverte l’ottima connessione con la manopola dell’acceleratore. E poi è tremendamente veloce per essere una moto di serie: guidarla fa venire il sorriso, anche a un esperto come me. Lo scorso anno salire sulla Aprilia MotoGP a Misano è stato molto emozionante, e lo è stato anche oggi provare per la prima volta il loro modello stradale di punta. Mi sono divertito da matti e sicuramente tornerò altre volte a guidarla in pista“. I Racers Days sono l’evento Aprilia che offre agli appassionati un’esperienza totale nel mondo Racing di Aprilia.Il calendario prevede ancora nove tappe, fino a settembre, su circuiti di classe mondiale, come Misano, Mugello e Imola, per provare le esclusive Aprilia RSV4 RF e Tuono V4 1100 Factory. Per i più giovani sono disponibili per un anche le Tuono 125. E per chi vuole migliorare le proprie performance in pista in piena sicurezza ecco i corsi di guida “Riding Academy”.

Aprilia RSV4 è la naturale evoluzione di un progetto innovativo, capace di dominare il Mondiale SBK, conquistando sette titoli iridati e di vincere al debutto nel Superstock FIM Cup. Acclamata unanimemente dalla critica, RSV4 è l’indiscussa rappresentante del segmento, il punto di riferimento per sportività e prestazioni, il migliore esempio di quanto sia possibile realizzare attingendo dalla preziosa esperienza di un Reparto Corse vincente come quello di Aprilia, che nella sua giovane storia ha conquistato 54 titoli iridati. Aprilia RSV4 è ideata attorno allo straordinario ed esclusivo 4 cilindri a V stretta, capace di superare la soglia dei 200 CV, ora ulteriormente evoluto e omologato Euro 4, e a un telaio in alluminio ultraregolabile, erede di una dinastia che ha vinto 18 titoli e 143 gran premi nella 250 GP, esaltati dai più moderni sistemi elettronici applicati alla gestione del motore e della dinamica della moto, comprendenti la piattaforma di controlli dinamici APRC, il cornering ABS, il Pit Limiter e il Cruise Control. La versione RF di RSV4 comprende leggeri cerchi in alluminio forgiato e un trittico di sospensioni Ōhlins. Tra i numerosi accessori disponibili è presente anche la nuova versione della V4-MP, la piattaforma multimediale di Aprilia che include il sistema di infotainment e introduce, per la prima volta, un vero sistema di taratura corner by corner dei settaggi elettronici.