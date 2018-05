Ducati: il laboratorio di Fisica in Moto apre anche al pubblico

Ducati – Fisica in Moto, il laboratorio didattico-interattivo della Fondazione Ducati, finora accessibile solo a studenti e professori, apre le sue porte al pubblico. A partire da sabato scorso per chi visita Ducati, nei weekend durante il periodo scolastico, e dal lunedì al venerdì nel periodo estivo, sarà possibile accedere anche al laboratorio.

La Fondazione Ducati è l’ente che si dedica alle attività no profit afferenti il mondo Ducati. La Fondazione è impegnata su più fronti, con iniziative a carattere sociale, educativo e culturale. Per la sicurezza stradale in ambito nazionale ed europeo, promuove campagne di informazione e sensibilizzazione. Per la conservazione e valorizzazione del patrimonio tecnico e storico dell’azienda e di quello automobilistico italiano del Novecento, realizza iniziative che stimolano la creatività, attraverso la Scuola di Restauro. Per la formazione, gestisce il progetto Fisica in Moto, il laboratorio interattivo di sperimentazione della fisica, che si snoda in un percorso emozionate e divertente nello stabilimento Ducati. Infine, per la valorizzazione della storia aziendale e delle sue moto, custodisce all’interno dell’azienda di Borgo Panigale il Museo Ducati, visitato ogni anno da appassionati da ogni parte del mondo.

Dal 2008 Fisica in Moto è il luogo in cui oltre 8.000 studenti l’anno, provenienti dalle scuole superiori di tutta Italia, hanno la possibilità di sperimentare in prima persona la concretezza delle leggi fisiche che spiegano il funzionamento del motore e la dinamica della moto. Da ora in poi il laboratorio Ducati sarà accessibile e fruibile anche dai visitatori che, accompagnati da tutor didattici, potranno apprendere o approfondire i principi fondamentali della fisica applicati all’utilizzo della motocicletta. Il laboratorio sarà aperto alle visite il sabato e la domenica durante il periodo scolastico (ottobre – giugno) e tutta la settimana nel periodo estivo (giugno – settembre) con chiusura il mercoledì. I turni di visita per il weekend sono quattro: 9:30, 11:30, 14:00 e 16:00; in settimana sono invece tre: 10:30, 12:15 e 15:00. Per prenotare è necessario compilare il modulo di iscrizione scaricabile sul sito di Fisica in Moto, e inviarlo completato all’indirizzo mail fisicainmoto@ducati.com. Nel prezzo del biglietto per le attività nel laboratorio di Fisica in Moto è sempre compreso l’ingresso al Museo Ducati nella formula walk-in, ovvero visita libera senza guida. È possibile aggiungere al pacchetto anche la visita alla Fabbrica delle “rosse di Borgo Panigale”, previa disponibilità delle guide.

I prezzi dei biglietti per la visita Fisica in Moto più Museo Ducati sono di 30 euro per l’intero, 25 il ridotto (minori accompagnati dagli 11 ai 18 anni e studenti universitari fino a 26 anni) e gratuito per gli under11; mentre per l’opzione Fisica in Moto più Fabbrica e Museo Ducati i prezzi sono di 45 l’intero, 40 il ridotto (minori accompagnati dagli 11 ai 18 anni e studenti universitari fino a 26 anni) e gratuito per gli under11.