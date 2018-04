Continental presente alla quarta edizione di The Reunion

Continental parteciperà il 19 e 20 maggio alla quarta edizione di The Reunion, l’evento motociclistico dedicato a cafe racer, scrambler, special e classiche, che si svolgerà nel leggendario circuito di Monza. Per un appuntamento che si configura come un insieme di performance ed estetica, Continental mette a disposizione i suoi pneumatici, dalla famiglia dei TKC per chi desidera dare un tocco cool ed audace alla propria moto, al ContiAttack SM EVO per chi punta alla performance, alla famiglia dei pneumatici Classic Racing per chi non vuole rinunciare ad un tocco di sportività sulla sua “classica”.

Lanciato nel 2014 per soddisfare i fan dell’enduro con la passione per il viaggio e disegnato specificamente per il duplice utilizzo su strada e fuori strada, TKC 70, con il suo aspetto robusto, solidità e sicurezza. Il disegno del battistrada semi-tassellato garantisce un comportamento silenzioso e stabile su asfalto, pur mantenendo buone performance in off-road leggero. La costruzione presenta una carcassa radiale e la gamma prevede indici di velocità fino a 240 km/h. I tecnici del reparto di R&D sono riusciti ad ottenere questo pneumatico polivalente grazie a specifiche tecnologie: Multigrip, ZeroDegree e RainGrip. MultiGrip è la tecnologia di Continental che assicura elevati livelli di grip del battistrada, con la parte centrale più resistente e le spalle più morbide, per una maggiore resa chilometrica unita alla performance in piega. La carcassa radiale possiede la specifica tecnologia ZeroDegree nella quale la spiralatura continua a 0°, realizzata con cavi d’acciaio, sostiene efficacemente le sollecitazioni nell’area di contatto. Si ottiene così stabilità anche alle alte velocità e ottimale gestione delle temperature di esercizio. Aderenza garantita anche su asfalto bagnato grazie alla tecnologia RainGrip, supportata dallo specifico disegno a massimo effetto drenante. Mescole studiate specificamente per l’aderenza sul bagnato conferiscono al TKC 70 un comportamento sempre sicuro e massima guidabilità in tutte le condizioni.

Continental TKC 80 è lo pneumatico perfetto per chi ama i percorsi off road e sogna grandi raid ai confini del mondo. Regala il meglio di sè sui percorsi misti, consentendo, alle tourer votate all’avventura, di affrontare escursioni sempre in sicurezza grazie al controllo direzionale su terreni morbidi ed un eccellente grip su fondi sterrati. Il disegno del battistrada tassellato permette una presa efficace sui fondi pietrosi, un’ottima trazione e un’eccellente maneggevolezza su fondi sia asciutti che bagnati. La speciale struttura del battistrada dona allo pneumatico un effetto autopulente e la mescola è studiata per garantire la migliore performance anche sui fondi fangosi, per un totale controllo e massima sicurezza in ogni condizione. Il TKC 80 rappresenta un buon compromesso anche su asfalto grazie ai tasselli di grandi dimensioni, ed è in grado di garantire grip anche su strada. Il disegno del battistrada e il rapporto pieni vuoti ottimizzato offre un basso livello di rumorosità e di vibrazioni. Il TKC 80 è in primo equipaggiamento su BMW e KTM, e contribuisce a rendere ancora più personale il look della moto su cui è montato, dalla grande adventure alla moto d’epoca più cool. Il nuovo ContiAttack SM EVO, oltre alle Supermotard per le quali è progettato, è il prodotto ideale per la nuova generazione di sportive di piccola cilindrata. Con una mescola che garantisce un grip costante, anche in presenza di condizioni della strada che cambiano da asciutto a bagnato, il ContiAttack SM EVO traccia una linea di sicurezza senza compromessi, con un comportamento preciso e sincero. Le tecnologie TracktionSkin e MultiGrip rendono rispettivamente il pneumatico, subito pronto all’uso, eliminando la fase di rodaggio e con elevati livelli di grip fin dai primi metri, garantendo ottimo feedback e controllo in ogni situazione, anche nella guida più sportiva. Il “classico moderno” ContiRoadAttack 3 CR sostituisce il leggendario multi premiato e vincente ContiRoadAttack 2 CR. Con la sua mescola racing ottimizzata, il ContiRoadAttack 3 CR garantisce massimo grip ed elevata stabilità anche sui cerchi più stretti. La misura 150/65 R18 presenta un battistrada ottimizzato per la massima trazione in uscita dalle curve anche su bagnato, grazie all’introduzione della tecnologia RainGrip, al nuovo disegno del battistrada e alla nuova mescola, specifica per le competizioni di moto d’epoca. La tecnologia GripLimitFeedback aumenta il livello di sicurezza perché, oltre a fornire un handling eccellente in tutte le situazioni, è in grado di comunicare al pilota il limite dell’aderenza. Il GripLimitFeedback, insieme alle altre tecnologie “core” di Continental fanno del ContiRoadAttack 3 CR la scelta ideale per le racer classiche e vintage e anche per i riders della strada.

Vota questo Articolo