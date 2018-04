Betamotor e Airoh firmano un accordo di collaborazione

di Fabio Manara

Dopo i rimorso dell’ultimo periodo, è arrivata l’ufficializzazione della nuova collaborazione tra Betamotor e Locatelli S.p.A., azienda produttrice della nota marca di caschi Airoh, per il supporto del proprio Team Factory e delle attività di promozione sportiva. Si tratta di un sodalizio tra due realtà di spicco nel mondo del fuoristrada, entrambe basate su valori di estremo rilievo come la ricerca della massima qualità, della soddisfazione del cliente, della costante ricerca e sviluppo dei propri prodotti e – da non dimenticare – del Made in Italy. Grazie a questo accordo, nel 2018 tutti i meccanici del Team Beta Factory saranno equipaggiati da caschi Airoh, e lo stesso avverrà per i partecipanti alle attività di promozione facenti parti del progetto Beta Mini School promosso in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana.

