Aprilia: tornano le emozioni dei “Racers Days”

di Fabio Manara

Aprilia – Dopo il successo ottenuto nella passata stagione, che ha visto il tutto esaurito in ogni tappa del calendario, Aprilia rilancia quest’anno con un programma di “Racers Days” ancora più ricco, offrendo la possibilità davvero esclusiva di provare i modelli top di gamma RSV4 RF e Tuono V4 1100 Factory sui circuiti più belli ed emozionanti d’Italia.

Il calendario del 2018 prevede ben 14 giornate di test, da aprile a settembre, su circuiti di classe mondiale, come Misano, Mugello, Imola e Vallelunga. E quest’anno si aggiungono anche i tracciati di Cervesina (Pavia), Cremona e Airola (Benevento), con l’obiettivo di venire incontro agli appassionati motociclisti di ogni parte d’Italia, ed estendendo così la possibilità di provare, al meglio e in piena sicurezza, prestazioni e qualità delle due moto equipaggiate con l’eccezionale propulsore Aprilia V4 di 65°, sette volte campione del mondo SBK. Il programma dei Racers Days di Aprilia, oltre a essere quindi più ampio, è anche più ricco: una vera e propria esperienza premium nel mondo sportivo di Aprilia. Da quest’anno è disponibile anche Tuono 125 per un test, pensato anche per i giovanissimi, in uno speciale tracciato ricavato nel paddock dei circuiti; l’esperienza è gratuita e aperta a tutti senza prenotazione, ideale per chi desidera muovere i primi passi in moto, seguito da istruttori certificati FMI. Il calendario dei Racers Days Aprilia 2018 si articola su 14 appuntamenti:

– Vallelunga, lunedì 2 aprile

– Misano, venerdì 13 aprile

– Cremona, mercoledì 25 aprile

– Misano, mercoledì 2 maggio

– Mugello, lunedì 14 maggio

– Airola, domenica 20 maggio

– Cremona, lunedì 11 giugno

– Mugello, martedì 19 giugno

– Mugello, lunedì 9 luglio

– Cervesina, domenica 5 agosto

– Imola, sabato 18 agosto

– Mugello, lunedì 3 settembre

– Misano, martedì 18 settembre

– Cremona, lunedì 24 settembre

Il test standard prevede un turno in pista al costo di soli 30 euro per ognuno degli iscritti; il modulo di iscrizione e tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina web www.aprilia.com. Accanto alla formula dei test ride è confermata la Riding Academy, il programma di corsi di guida di Aprilia realizzato per tutti coloro che vogliono migliorare le proprie abilità di guida in pista, in sella alla propria moto. I corsi si avvalgono di istruttori qualificati e sono strutturati su tre differenti livelli, ognuno personalizzato sulle esigenze e sull’esperienza di guida dei singoli partecipanti: il Corso Base ideale per neofiti, motociclisti che entrano in pista per la prima o seconda volta e il Corso Pro pensato per i motociclisti che conoscono già l’ambiente della pista e vogliono migliorare le proprie capacità. Ogni corso si sviluppa nell’arco di un’intera giornata e si conclude con l’opportunità di effettuare un turno in pista con Aprilia RSV4 RF MY 18 oppure con Aprilia Tuono V4 1100 Factory. In parallelo alla Riding Academy Aprilia propone anche il Test Ride Exclusive: nelle stesse date in cui sono in programma i corsi di guida sarà possibile acquistare turni in pista con una moto a scelta tra RSV4 RF e Tuono V4 1100 Factory, con il circuito interamente riservato alle sole moto test ride. Questi gli appuntamenti e i circuiti degli eventi Riding Academy e Test Ride Exclusive di Aprilia:

– Vallelunga, lunedì 2 aprile

– Misano, mercoledì 2 maggio

– Airola, domenica 20 maggio

– Cremona, lunedì 11 giugno

– Mugello, martedì 19 giugno

– Cervesina, domenica 5 agosto

– Misano, martedì 18 settembre

– Cremona, lunedì 24 settembre

Il modulo di iscrizione e tutte le informazioni sono disponibili alla pagina web: www.aprilia.com/it_IT/racersdays-2018. Partecipando ad un evento Aprilia Racers Days si ottiene inoltre un voucher del valore di 800 euro, spendibile presso uno dei concessionari Aprilia come sconto sugli accessori, riduzione delle spese di immatricolazione, sottoscrizione dell’assicurazione compresa nel prezzo oppure come supervalutazione dell’usato.

28th marzo, 2018

Tag:Aprilia, Aprilia Racers Days, Racers Days