Harley-Davidson: nel weekend prende il via il Freedom On Tour 2018

di Fabio Manara

Harley-Davidson – Sabato 24 e domenica 25 marzo parte l’Harley-Davidson Freedom On Tour 2018, il road-show promosso da Harley-Davidson Italia e gestito dalle Concessionarie della rete ufficiale Harley in Italia che hanno aderito all’iniziativa.

Harley-Davidson Freedom On Tour 2018 comprende 26 eventi previsti su tutto il territorio nazionale e nel corso dei quali sarà possibile provare le nuove moto e conoscere i nuovi prodotti H-D. In particolare, il focus delle diverse tappe sarà sulla rivoluzionaria gamma Softail MY18, ma ci sarà l’opportunità di guidare anche i modelli Touring, Sportster e Street. Gli eventi H-D Freedom On Tour 2018 saranno l’occasione per vivere la Harley-Davidson experience per tutti gli amanti delle due ruote. La formula è collaudata: un weekend organizzato presso la Concessionaria o in occasione di un evento di rilievo. Chi vorrà approfittare dell’occasione per provare un modello Harley-Davidson della gamma 2018 non dovrà far altro che presentarsi al desk Harley e prenotare un giro di prova, ovviamente gratuita. I turni, in gruppo, saranno accompagnati da apripista esperti e avranno la durata di circa mezz’ora. A disposizione di chi vorrà guidare le nuove H-D MY18 ci sarà anche abbigliamento Harley-Davidson (caschi, giubbotti e guanti), per poter avere un’esperienza ancora più completa del prodotto, dello stile e del mondo Harley. Per effettuare le prove è infine necessario essere in possesso di patente A illimitata in corso di validità e di abbigliamento consono.

Ecco di seguito il calendario delle tappe dell’H-D Freedom on Tour 2018 confermate a oggi, per scoprire quello più vicino a voi:

24-25 marzo – H-D Legnano – Evento Kustom Road – Malpensa Fiere

24-25 marzo – H-D Monza – Candy Arena – Monza

7-8 aprile – H-D Vicenza – Ex Foro Boario – Vicenza

7-8 aprile – Nik’s H-D – Centro Commerciale Città Fiera – Udine

14-15 aprile – Taddy’s H-D – Centro Commerciale Milanofiori – Assago

14-15 aprile – H-D Roman Village – Castel Gandolfo

21-22 aprile – H-D Savona – In Concessionaria

28-29 aprile – H-D Civitanova – Civitanova Marche

28-29 aprile – H-D Avellino – Avellino

30 apr-1 mag – H-D Ravenna – Piazzale dei Salinari – Cervia

4-6 maggio – H-D On The Road Napoli – Raduno Benvenuti in Paradiso! – Sorrento

5-6 maggio – H-D Onorio Moto – In Concessionaria

12-13 maggio – H-D Italia – Motor One Days @ Modena – Autodromo di Modena

12-13 maggio – H-D Italia – Biker’s Fest Lignano Sabbiadoro

12-13 maggio – H-D Breva&Tivan – 13° Biker Laghee’ Fest / Mandello al Lario (LC)

12-13 maggio – H-D Bari – Lecce

19-20 maggio – H-D Alba – Evento Alba Chopper Show – Alba

19-20 maggio – H-D Monza – The Reunion / Autodromo di Monza (MB)

19-20 maggio – H-D Store Roma – In Concessionaria

25-27 maggio – H-D Italia – Tuscany Regional Rally – Montecatini

26-27 maggio – H-D Motor Fan – Piazzale Roma – Riccione

1-3 giugno – H-D Verona – In Concessionaria a Sommacampagna (VR)

8-10 giugno – H-D Route 76 – Evento Sapori e Motori – Fano

8-10 giugno – H-D Catania – Centro Commerciale Ciclope – Acireale

30 giu-1 lug – H-D Varese – In Concessionaria

6-8 luglio – H-D Pavia – Hillsrace / Rivanazzano (PV)

22nd marzo, 2018

Tag:Freedom On Tour 2018, Harley Davidson, Harley-Davidson Freedom On Tour 2018