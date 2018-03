MotoDays 2018 ai nastri di partenza!

di Riccardo Zolesi

Ad aprire l’incontro di questa mattina ,nel Palazzo delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, è stato il Presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli : “Roma Motodays è un evento di grande rilevanza e la FMI è orgogliosa di farne parte… Durante la manifestazione organizzeremo molte iniziative, istituzionali e non, rivolte ai numerosi appassionati che visiteranno il Salone della Moto capitolino, giunto all’importante traguardo della decima edizione. Teniamo molto a questa collaborazione anche perché Roma Motodays è partner del Campionato Italiano Velocità, organizzato direttamente dalla Federazione. Con l’A.D. Pietro Piccinetti e con tutti i suoi collaboratori vi è un ottimo rapporto, grazie al quale è nata una grande sinergia. Auguro il meglio agli organizzatori di questa fiera che, sono certo, otterrà ottimi numeri e riscontri”.

Soddisfatto della partnership con FMI, l’ing. Pietro Piccinetti, Amministratore Unico di Fiera Roma ma anche motociclista praticante: “Uniti si vince e quindi siamo felici che nasca questa stretta collaborazione… Da sempre le fiere sono punti d’incontro, spazi aperti e occasioni di business e quindi è fondamentale accordarsi per crescere. Tutte le moto portano a Roma, e Roma è la capitale indiscussa delle due ruote del Mediterraneo con un numero esorbitante di due ruote. Per affermarlo con maggiore forza, abbiamo voluto sviluppare una verticalizzazione, progettando iniziative insieme a ANCMA, e dando a Roma Motodays una forte connotazione turistica… abbiamo previsto nel padiglione 6 delle presenze internazionali e la ‘Borsa Internazionale del Turismo su due ruote’. Fiera Roma sta diventando un grande volano dell’economia…”

I primi dieci anni – “Roma Motodays è un progetto nato da un’idea di Roberta Corradini, che veniva dal settore delle due ruote motorizzate, e che propose di coinvolgere l’ing Silvio Manicardi, oggi più che mai una colonna di questo evento, ha ricordato Mauro Giustibelli, Exhibition Manager di Roma Motodays. “Da allora abbiamo avuto ospiti otto campioni del mondo e due piloti romani che ci sono sempre vicini: Michel Fabrizio e Davide Giugliano. In questi dieci anni abbiamo totalizzato oltre 25.000 prove effettuate con la Riding Experience, abbiamo ospitato oltre 2.340 espositori, con 2.870 moto in 43 padiglioni, su 376.000 mq interni e 55.000 mq esterni. Sono stati ben 1.164.000 i visitatori complessivi e 63 le ore di spettacolo. E per gli amanti dei numeri, sono stati venduti 220.000 panini e 350.000 birre”.

Presenza fissa,anche quella del conduttore televisivo e pittore Charlie Gnocchi “Sono un amico di Roma Motodays perché sono un motociclista e a Roma Motodays ho trovato il mio habitat naturale, oltre a molti amici… A Roma si può usare la moto 11 mesi all’anno con lo sguardo su bellissimi paesaggi. Abbiamo veramente il top! Sarò a Roma Motodays con i miei quadri che raffigurano la moto e con i quali sostengo la Peter Pan Onlus. La moto è simbolo di salute, simpatia, divertimento e socialità e per questo eventi come Roma Motodays devono crescere sempre di più. Abbiamo tutte le carte per diventare la più importante fiera motociclistica internazionale europea!”

“Sono entusiasta di essere a capo del comitato Scientifico Promotore di Roma Motodays perché questa iniziativa ha portato tante idee e ci ha permesso di fare un salto di qualità oltre le nostre stesse aspettative. In particolare abbiamo intrapreso un cammino con le università Roma3 e Niccolò Cusano di Roma e questo ci ha permesso di alzare il livello della nostra preparazione tecnologica… Le università saranno presenti nei giorni di Roma Motodays e ci spiegheranno le novità che hanno in programma nel nostro settore” ha commentato,l’ ing. Silvio Manicardi, annunciando inoltre: “Confermata anche l’area vintage che ogni anno verte su una tematica specifica: in questa edizione sarà dedicata alle Moto in Divisa. Avremo circa venticinque pezzi straordinari di moto non solo italiane che ci faranno respirare aria d’epoca. Ci saranno anche 10 “Amici del vintage” che presenteranno le moto più interessanti delle loro collezioni e il pubblico potrà votare lo stand di maggior gradimento. E infine, se il tempo sarà clemente abbiamo previsto anche una sfilata di moto anni Settanta. Saranno presenti come sempre le istituzioni: l’Esercito Italiano porterà i simulatori di guida per i ragazzi in modo di unire al dilettevole anche una funzione educativa e ci sarà anche l’Aeronautica, con il suo simulatore di volo sempre molto richiesto”.

Monica ‘Cromilla’ Dorigatti : “L’area turismo sarà completamente rinnovata grazie alla Borsa Internazionale del Turismo su due ruote… Gli operatori provenienti dalle varie regioni italiane saranno affiancati da operatori di tutto il mondo. Tanti anche gli appuntamenti con i motoviaggiatori in un calendario fittissimo di incontri. La caratteristica della nostra area sarà un pubblico profilato, non avremo solo curiosi ma tanti club che parteciperanno e interagiranno con noi.”

Michel Fabrizio: “Sono l’unico pilota ad aver partecipato a tutte le edizioni. Come romano sono contentissimo che Roma abbia una fiera così importante per le due ruote, che mancava… Da quest’anno faccio parte anche Comitato Promotore di Roma Motodays e quindi ho scoperto quanto lavoro c’è ‘dietro le quinte’, il che è veramente entusiasmante. Un po’ come la preparazione di un campionato, che ultimamente vivo anche da team manager, anche se quest’anno tornerò a correre nel CIV. Ma prima che in pista, vi do appuntamento in Fiera Roma”.

Davide Stirpe: “Sarò presente a Roma Motodays come istruttore, mi piace moltissimo trasferire le mie esperienze di guida ai più giovani. Il mio sogno è aprire una scuola certificata FMI. Una scuola del genere manca a Roma e nel centro Italia e vorrei colmare questa lacuna.”

Letizia Marchetti: “Quando si parla di moto non posso mancare: non perdo mai l’appuntamento con Roma Motodays e sono felice che quest’anno ci saranno eventi dedicati alle motocicliste… Anche quest’anno gareggerò con gli uomini, nella R1 Cup, e mi dispiace essere l’unica donna. Vorrei che altre ragazze seguissero il mio esempio perché con il lavoro e i risultati si possono abbattere i pregiudizi in un mondo così maschile come quello delle due ruote. Per esempio, ora, grazie alle mie prestazioni, i colleghi mi vedono come un pilota e non come una donna.”

Roma Motodays, dall’8 all’11 marzo in Fiera Roma

1st marzo, 2018

Tag:A.D. Pietro Piccinetti, Amici del vintage motodays 2018, Amministratore Unico di Fiera Roma ing. Pietro Piccinetti, ancma, annuncio motodays 2018, biglietti motodays 2018, Borsa Internazionale del Turismo su due ruote, Charlie Gnocchi, CIV, CIV 2018, Davide Giugliano, Davide Stirpe, espositori motodays 2018, Eventi Motodays 2018, Exhibition Manager, Fiera Roma, FMI, gare motodays 2018, Giovanni Copioli, il Salone della Moto capitolino, ing Silvio Manicardi, ingresso motodays 2018, l'ing. Pietro Piccinetti, Letizia Marchetti, Mauro Giustibelli, Michel Fabrizio, Monica ‘Cromilla’ Dorigatti, Moto in Divisa, Moto in Divisa motodays 2018, Motodays 2018 8-11 Marzo, motoviaggiatori motodays 2018, Palazzo delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, presentazione ufficiale motodays 2018, Presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli, programma motodays 2018, Riding Experience, Roma Motodays, Roma Motodays 2018, turismo motodays 2018, università Roma3, università Roma3 e Niccolò Cusano di Roma, yamaha R1 CUP 2018