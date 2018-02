Motodays 2018 presenta la “BITM”

di Riccardo Zolesi

La “Borsa Internazionale del Turismo su due ruote -BITM-” nasce per offrire ai motociclisti soluzioni concrete ed oggettive per i loro prossimi itinerari e, soprattutto, occasioni di contatto utili a formalizzare prospettive di viaggio. Attraverso un meccanismo di “business matching” il biker potrà essere informato sulle nuove proposte di operatori provenienti da quasi tutti i Continenti: dalla Colombia alla Slovenia, dal Portogallo alla Tunisia e la Grecia; grazie anche ad una fitta rete di oltre 30 aziende coinvolte, con le principali attività italiane, da MotoExplora a Modus Movendi, da Libermoto a GoBiker, operatori specifici come Eagle Rider (specializzati in viaggi alla scoperta degli Stati Uniti in sella alle mitiche Harley-Davidson), i territori Atl del Cuneese, Comune di Noto (con la presentazione del suo Crossodromo di livello internazionale), l’Umbria (grazie a Wonder Umbria nei Borghi più Belli d’Italia), infine le strutture ricettive dell’Abruzzo ed il Villaggio dei Fiori che rappresenterà la Liguria e il Piemonte.

Il Salone della Moto e dello Scooter -MotoDays- in Fiera Roma, dall’8 all’11 marzo, accoglierà il mototurismo a 360 gradi nel Padiglione 6, “condito” da una programmazione live dal palco ricca di interventi istituzionali e di incontri, coordinati dalla motoviaggiatrice Cromilla, alla scoperta dei territori e dei tanti viaggiatori che faranno emozionare il pubblico con le loro avventure mozzafiato e fuori dal comune.

Sarà presente con assoluto rilievo la Sezione Turismo della Federazione Motociclistica Italiana che, oltre alla presenza espositiva nell’area, presenterà a Roma Motodays lo studio di settore relativo al Mototurismo come volano di ricchezza dei territori. Il focus dell’intervento sarà incentrato inoltre alle “Donne in motocicletta”, il progetto FMI che ha come finalità un corretto approccio alla moto da parte del mondo femminile, dalla scelta del mezzo alla sicurezza. Previsti, infatti, nei quattro giorni incontri aperti al pubblico con tecnici della Federazione Motociclistica Italiana che risponderanno alle domande di tutte le motocicliste, protagoniste con incontri e workshop, grazie anche al coinvolgimento del gruppo aggregatore Miss Biker.

Il Mototurismo sarà protagonista anche dell’intervento della FIM Europe – la Federazione Motociclistica Europea – che esporrà le proprie attività e presenterà il programma di corsi qualificanti per Tour Assistant motociclistico, che sta riscontrando un grandissimo successo. Tra i media partner dell’area turismo, c’è il nuovo ingresso di TrueRiders, il portale del Network Valica dedicato al mondo dei viaggi su due ruote. TrueRiders racconta e mostra ogni giorno dal 2015 nuovi itinerari e percorsi da intraprendere in Italia e in tutto il mondo con immagini, video, mappe, per facilitare i bikers e gli appassionati nella scelta dei migliori moto itinerari e per organizzare al meglio il viaggio.

Sempre più “viva”, quindi, l’area #WelcomeBikers con la presenza di associazioni, motoclub e federazioni. Punti di ritrovo imperdibili saranno anche gli stand del BMW Motorrad Federclub Italia e degli HOG – Harley Owners Group – così come del Motoclub Ténéré Italia, dell’Honda Goldwing, dell’Africa Twin, il gruppo de Il 6% che va in moto tutto l’anno e molti altri. Gli appassionati potranno trovare, tra gli altri, gli accessori di MyTech e i servizi di MotoAdventure, trasporto intercontinentale di moto, e Welcome Gentlemen Riders, che presenterà la nuova polizza viaggi Amerigo. Appuntamento anche con la solidarietà con l’esposizione di Bambini nel Deserto, quest’anno supportati anche dal viaggiatore Enrico Ruffa.

MotoDays 2018 – il Salone della Moto e dello Scooter in Fiera Roma – 8-11 marzo.

