Midland e Garmin: partnership di lusso per gli amanti delle due ruote

di Fabio Manara

Midland e Garmin firmano un importante accordo di partnership che faciliterà e non poco gli amanti delle due ruote. A partire da gennaio 2018, infatti, Garmin, azienda leader mondiale nella tecnologia GPS, sceglie Midland come distributore esclusivo per l’Italia della serie di accessori da moto. Midland, presente su tutto il nostro territorio nei più importanti punti vendita nel mercato delle moto, da parte sua è leader internazionale nella comunicazione per l’intrattenimento e per il tempo libero, da oltre 45 anni. Grazie ad un’intensa e lungimirante politica di espansione internazionale, oggi l’azienda può contare su un gruppo di filiali e consociate Europee ed extra CEE che fa capo alla casa madre italiana con sedi in 13 paesi del mondo tra cui USA, Germania, UK, Spagna, Francia, Polonia, Romania, Grecia, Russia, Bulgaria, Giappone e Venezuela. L’azienda offre una vasta gamma di prodotti che rispondono alle tendenze di consumo di tecnologia nel settore moto e automotive e in ambito sportivo.

Garmin International Inc. è una filiale di Garmin Ltd. (Nasdaq: GRMN), leader mondiale nella navigazione satellitare. Dal 1989 l’azienda progetta, produce, commercializza e vende strumenti e applicazioni – la maggior parte delle quali utilizza la tecnologia GPS – per la navigazione, la comunicazione e la trasmissione di informazioni. I prodotti Garmin vengono impiegati nei settori automotive, mobile, sport, outdoor, nautica, aviazione e per applicazioni OEM. “: Garmin International ha sede negli Stati Uniti e ha uffici in Europa e in Asia, per un totale di 35 sedi nazionali in tutto il mondo e di oltre 9.200 dipendenti.

Una partnership tra due importanti player del mercato, annunciata in occasione del Motor Bike Expo di Verona, che “guiderà” (è proprio il caso di dirlo) i bikers per tutto il 2018, con un’offerta tecnologica completa. Mildland progetta e realizza prodotti di qualità, tecnologicamente innovativi e in grado di rispondere al meglio al primordiale bisogno dell’uomo di comunicare, in qualsiasi circostanza. In moto, in macchina, in movimento, in qualsiasi luogo. Per quanto riguarda il settore delle due ruote, l’azienda reggiana ha raggiunto il podio più alto nel mercato degli interfoni, grazie ai continui investimenti in ricerca e sviluppo, un’attenzione quasi maniacale verso la qualità dei prodotti e ad un’ottima assistenza post-vendita riconosciuta da tutti i clienti. “Siamo molto orgogliosi di questa nuova collaborazione con Garmin – afferma Gabriele Torreggiani vice presidente Midland – che rappresenta per noi un importante traguardo ora che abbiamo raggiunto il gradino più alto a livello nazionale nel mercato degli interfoni. Quello con Garmin è l’incontro tra due specialisti delle due ruote. Insieme per offrire una soluzione completa ai motociclisti”.

24th gennaio, 2018

