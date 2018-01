Sardegna Gran Tour: due percorsi per gli amanti dell’avventura in moto

di Fabio Manara

Il percorso stradale è turistico allo stato puro: 100% su asfalto, di conseguenza godibile sia in moto che in maxiscooter, passeggero compreso

Il Motor Bike Expo è la scene prescelta per la presentazione di Sardegna Gran Tour, la quattro giorni, organizzata tra fine aprile e inizio maggio con partenza da Milano e direzione la splendida isola. Sono due i programmi: uno per moto stradali e uno per mezzi off-road, che si svolgeranno parallelamente. A rendere unico questo evento turistico / sportivo è il livello di affidabilità degli organizzatori e la loro profonda conoscenza e vicinanza a quest’isola: Bike Village e Orizzonte Eventi.

Il Sardegna Gran Tour, si rivolge a tutti i motociclisti, siano essi amanti dell’asfalto o dello sterrato, desiderosi di condividere un’avventura dal nome antisonante, ma che aiuta a chiarirne lo spirito: puntare sulla qualità dei percorsi studiati ad hoc, delle migliori location, del supporto logistico, dell’assistenza. Decidere di partire da Milano potrebbe sembrare azzardato: gli organizzatori l’hanno scelta in quanto città facilmente raggiungibile da parte degli utenti d’oltralpe ansiosi di toccare con le proprie moto una terra che sanno essere capace di offrire moltissimo al motociclista. E anche di poterlo fare al seguito di chi ha sicuramente dimostrato di conoscerla profondamente.

Il trasferimento da Milano a Livorno (1° tappa), previsto il 28 aprile, riserverà probabilmente una sorpresa; da lì la traversata in traghetto fino a Olbia e poi 3 giorni intensi, 3 tappe incredibili, attraverso luoghi incantevoli e scenari mozzafiato tra mare e monti. Il percorso off-road si svilupperà su strade asfaltate panoramiche e lunghi tratti sterrati alla portata anche dei neo-fuoristradisti e accessibili alla guida di mono e bicilindriche (crossover, maxi-enduro, enduro, tassellate vintage). Il percorso stradale è turistico allo stato puro: 100% su asfalto, di conseguenza godibile sia in moto che in maxiscooter, passeggero compreso.

