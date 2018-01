Beta annuncia l’ingaggio di Travis Teasdale

di Fabio Manara

Beta – Importante arrivo nel Team Ufficiale Beta che affronterà la stagione 2018. La casa toscana, infatti, ha ufficializzato l’ingaggio di Travis Teasdale. Il giovane sudafricano sarà impiegato nelle gare di Enduro Extreme, specialità in cui ha già raccolto importanti risultati come il 2° posto all’Hell’s Gate ad al Roof of Africa 2017, il 4° al Roof of Africa 2016 e 2014 e la conquista del Red Bull Braveman 2016.

Il programma per la stagione 2018 vedrà Beta e Travis Teasdale impegnati nelle seguenti competizioni in 10 importanti competizioni in giro per il mondo. Questo l’elenco completo:

– Hell’s Gate

– The Tough One

– Alestrem

– King of Hill

– Lagares

– Erzberg

– Romaniacs

– Sea to Sky

– Megawatt

– Roof of Africa

“Sono molto emozionato, questa è la prima volta per me in un team ufficiale – ha detto Travis Teasdale -. Far parte della famiglia Beta per la stagione 2018 è un grande risultato e non vedo l’ora di cominciare a fare sul serio. Spero di avere davanti un grande anno e vorrei ringraziare Beta per la grande opportunità che mi è stata data”.

9th gennaio, 2018

