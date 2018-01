MotorBikeExpo 2018 – La “Untouchable” di Arlen Ness

di Riccardo Zolesi

Tutto pronto per l'edizione 2018 del Motor Bike Expo, il team di organizzatori ha però in serbo qualcosa di veramente speciale per gli oltre 160.000 visitatori attesi a Verona (dal 18 al 21 Gennaio 2018) per il decimo anniversario della manifestazione. Una vera e propria esclusiva, la prima apparizione in Europa di una motocicletta proveniente dal leggendario Arlen Ness Museum, per la precisione della “Untouchable”, ovvero la prima custom in assoluto costruita dal geniale progettista statunitense.

Nel 2017, Motor Bike Expo, ha visto la presenza di 160.000 visitatori, confermando ancora una volta il costante aumento di pubblico. 690 espositori in un’area coperta di 79.000 metri quadrati suddivisa in sette padiglioni espositivi e un padiglione aggiuntivo utilizzato come paddock e numerosi spettacoli e gare svolte nelle aree esterne di 22.000 metri quadrati complessivi. Quest’anno il Team di organizzatori dell’evento ha pensato in grande, preparando un regalo esclusivo a tutti i visitatori, ovvero, la Leggendaria “Untouchable” del mitico Arlen Ness.

Una delle moto più iconiche della storia del custom, un pezzo di storia che ha contribuito a tracciare una strada sulla scena internazionale delle personalizzazioni, negli Stati Uniti e, di conseguenza, in tutto il mondo. Per la prima volta in Europa vi sarà una motocicletta proveniente dal leggendario Arlen Ness Museum, la “Untouchable” sarà collocata al centro del padiglione 1 di Veronafiere, così da prestarsi con tutto il suo fascino alla curiosità degli appassionati.

Arlen Ness, fondatore dello storico marchio, ha iniziato la sua carriera di costruttore nei primi anni ’60, lavorando su un H-D Knucklehead del 1947. Il modello “Untouchable”, è stato venerato da customizer di livello mondiale ed è stata pubblicata nelle riviste per decenni, e finalmente sarà possibile ammirarla dal vivo… ma non sarà la sola… infatti ad accompagnare quest’opera d’arte vi saranno altre due realizzazioni: la “Thin Twin”, costruita da Cory Ness, e la “145“, costruita da Zach Ness.

Gli stessi Cory e Zach, hanno fatto visita in compagnia del giovane Max Ness proprio durante la passata edizione del 2017, un’appuntamento ormai fisso per la Famiglia Ness che ha partecipato al Motor Bike Expo sin dal suo inizio, dieci anni fà, portando in mostra nuovissimi prodotti e progetti dedicati.

Queste tre particolari motociclette, sono state selezionate dalla gamma Arlen Ness arriveranno dalla sede permanente di Dublin in California che accoglie, al secondo piano della company, il Museo Arlen Ness. Appuntamento quindi dal 18-21 Gennaio nel Padiglione 1 del Motor Bike Expo 2018 a Verona!

